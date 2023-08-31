قافلة بيطرية للكشف على الماشية فى فوكة بمطروح

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على جهود المحافظة بالتعاون مع جامعة مطروح في خدمة المجتمع المحلي وتنميته وخاصة الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها المصدر الاقتصادي للعديد من أهالي مطروح، حيث تم تنظيم قافلة بيطرية مشتركة بقرية فوكة لتوقيع الكشف الطبى البيطري على الثروة الحيوانية.

قافلة طبية بوحدة فوكة البيطرية

بدوره، قال الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري في مطروح، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بمطروح وكلية الطب البيطري بجامعة مطروح، وذلك بمقر الوحدة البيطرية بفوكة.

الكشف على 73 حالة أغنام

وأضاف أن القافلة وقعت الكشف على 73 رأسًا من الأغنام تشمل 50 حالة أمراض باطنة و3 حالات جراحية وتناسلية و20 حالة مكافحة طفيليات.

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية