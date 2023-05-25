الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطري مطروح" يوجه قوافل علاجية لمتابعة كباش البرقي وصرف أدوية الطفيليات بالمجان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سعد العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، احتفالية تسليم الكباش البرقي علي مربي الثروة الحيوانية، موجها بضرورة اتباع التعليمات المعلنة من  مشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئة الصحراوية للحفاظ علي الثروة الحيوانية مقدما الشكر الي القائمين علي المشروع لما يتم تقديمة للمربيين بالمحافظة، كما نقل لهم حيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد الدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطري بمطروح لـ"الدستور"، أن هذا المشروع أحد مشروعات واهتمامات الدولة لتفعيل التنمية المستدامة في جميع ربوع مصر حتي أقصي التجمعات الصحراوية ويعتبر أحد اهم توصيات القيادة السياسية .

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بمطروح، ستنفذ قوافل علاجية مجانية لمتابعة الكباش البرقي التي تم توزيعها، والتأمين عليها من قبل صندوق الثروة الحيوانية وكذلك إجراء جميع اللقاحات الوقائية بالمجان مؤكدا علي توزيع أدوية مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لتجريع الأغنام بالمجان في أقرب وحدة بيطرية للمربي وذلك حفاظا علي الثروة الحيوانية

وفي سياق آخر، كان العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بتسليم الكباش البرقي ( مكون تنمية الثروة الحيوانية) بمشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئات الصحراوية مايو 2023.

جاء ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمطروح والمهندس حسين السنيني مشرف وحدة الإنتاج الحيواني بمركز بحوث الصحراء بمطروح والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح والدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطرى بمطروح وعددا من مربي الاغنام ومديري وحدات الدعم الفني.

الثروة الحيوانية اللقاحات الوقائية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تفعيل التنمية المستدامة حفاظا على الثروه الحيوانية قوافل علاجية محافظ مطروح مدير مديرية الطب البيطري سعد العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح احتفالية تسليم الكباش البرقي علي مربي الثروة الحيوانية موجها بضرورة اتباع التعليمات المعلنة من مشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئة الصح

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