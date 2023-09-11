الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط التسجيل لحجز ميعاد الكشف الطبي لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

كيفية التسجيل لإجراء الكشف الطبي بجامعة حلوان

ويقوم الطالب بداية من اليوم بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على  الموقع الإلكتروني:
http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب بدءاً من ١٧ سبتمبر الجاري، ليتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الاداره العامه للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان.

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، و لن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حاله تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

كذلك يقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة

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وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ 24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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