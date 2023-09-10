لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023.. وموعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة

زاد البحث عن لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023 وذلك لمعرفة نتائج تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والتي انتهت تسجيل الرغبات فيها خلال الأسبوع الماضي وقبلت من حد أدنى 50%، حيث تم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.

لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023

يتم عرض أسماء الكليات المرشح لها طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة العلمية والأدبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث تم غلق باب تسجيل رغبات الطلاب يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني ومجموعه وشعبته الدراسية حيث يتم التفضل بين الطلاب في التوزيع على الكليات من خلال تلك العناصر والتي تحكم مكتب التنسيق حيث يعلن مكتب التنسيق عن نتائج المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة.

أماكن الحصول على خدمات التنسيق 2024

خصص مكتب التنسيق أماكن من شأنها أن يحصل الطالب على خدمات التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

معامل الحبيبات بكافة الجامعات المصرية والكليات التابعة لها في جميع المحافظات في مواعيد العمل الرسمية للموظفين.

جهاز الكمبيوتر الشخصي المتصل بالانترنت طوال الـ 24 ساعة.

يذكر أن فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة كانت خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس وحتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وتم غلق باب تسجيل الرغبات بناء على تعليمات مكتب التنسيق وينتظر الطلاب موعد إعلان أسماء الكليات المرشح لها الطلاب.

موعد غلق باب تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تستمر عملية تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 حيث استمر لمدة 3 أيام ويتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة مع تنسيق الدور الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.