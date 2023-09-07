الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب الثانوية العامة.. أماكن شاغرة بهندسة جامعة لانكشير بالعاصمة الإدارية.. بتنسيق 65%

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، عن استمرار الجامعات الخاصة والأهلية للتقديم بيها، حيث يوجد هناك جامعات لازالت بها اماكن شاغرة بالكليات.

حيث يستقبل فرع جامعة وسط لانكشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة بالجامعات الأوروبية فى مصر، تقديم الطلاب للالتحاق  بها،وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وذلك بتنسيق 60%

و أكد الدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة ، أنها الجامعة تمنح  بكالوريوس الهندسة في تخصصات متميزة منها:

تخصصات  كلية  الهندسة  بالجامعة 

  الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، والميكاترونكس والأجهزة الذكية، وهندسة استخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية والالكترونية، وهندسة الطاقة وطبقا للقرار الجمهورى تضم التخصصات  الأتيه:

هندسة الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الالكترونيات وهندسة التصنيع وهندسة الطيران، والتى تتطلب إعتماد الجامعة الأم

ويتاح التقديم للطلاب أونلاين عبر الموقع الرسمي للجامعة  علما بأنه يتم قبول طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية علما بأن الطلاب المقبولين إما أن يقضوا سنة تمهيدية يليها ثلاث سنوات فقط، للحصول علي درجة البكالوريوس فى الهندسة.

يذكر أنه تم انشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021 واستنادا للقانون رقم 162 لسنة 2018 حيث تستضيف و  الجامعات الأولى المصنفة عالميا فى استجابة واضحة لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر وصندوق الاستثمار “أفريك إنفيست”

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر وصندوق الاستثمار "أفريك إنفيست"؛ لدعم وتطوير الجامعة، 

وتهدف الاتفاقية إلى استثمار 40 مليون دولار بالجامعة البريطانية؛ لدعم خطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، كما تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع قدرات الكليات الحالية.

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