بالخطوات.. رابط الاستعلام عن فاتورة تليفون الخط الأرضى

مع بداية شهر ديسمبر 2022 يبحث الكثير عن طريقة استعلام عن فاتورة الخط الأرضي لهذا الشهر من خلال الإنترنت لدفع الفاتورة وعدم الوصول لمرحلة انقطاع الخط.

وكانت قد سهلت الشركة المصرية للاتصالات على المواطنين خدمة دفع فواتير الخط الأراضي بكل سهولة من خلال الإنترنت دعمًا للتحول الرقمي.

استعلام عن فاتورة الخط الأرضي لهذا الشهر

يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لهذا الشهر من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:

https://billing.te.eg/ar-EG



1- يتم اختيار كود المنطقة.

2- كتابة رقم التليفون.

3- الضغط على أظهر الفواتير.

4- تظهر النتيجة برقم التليفون ورقم الحساب وفئة التليفون والفاتورة المتاحة.



طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

يوجد طرق أخرى يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لهذا الشهر من خلال أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111.



تسديد فاتورة التليفون الأراضي

وبعد الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي ومعرفة فاتورة هذا الشهر يمكن تسديد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الطرق التالية:

فروع شركة WE المنتشرة في كل مكان بمختلف المحافظات، أو من خلال المحفظة الإلكترونية، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

كذلك يمكن دفعها من خلال مكاتب البريد، ومن خلال خدمة فوري وأمان وخدمات الدفع الفوري الأخرى.

تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح شهر عقب صدور الفاتورة لحين السداد، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط لحين الدفع.

