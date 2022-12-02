متاح.. لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر من المواضيع التي زاد نسبة البحث عنها خلال الساعات الماضية وذلك تزامناً مع بداية شهر ديسمبر 2022.

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر

يمكن للمواطن الذي يرد الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 أن يفعل ذلك من خلال الخطوات التالية حسب ما أعلنتها شركة بتروتريد.

يقوم المستعلم بالدخول على موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط على هذا الرابطhttps://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

ثم يقوم المستعلم بالضغط على زر "استعلام"

يحدد المستعلم المحافظة مع إدخال بياناته.

يقوم المستعلم بتحديد مكان تركيب العداد في الشقة وكتابة اسم الحي والعقار والدور ورقم الشقة.

يقوم المستعلم بإدخال قراءة العداد والضغط على كلمة "استعلام".

في النهاية تظهر الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

الطرق المتاحة لدفع فاتورة الغاز

من ناحيتها هيأت شركة بتروتريد عدة طرق لدفع فاتورة الغاز من أجل التسهيل على العملاء

وهى كالتالي:

يمكن للمستهلك الدفع عن طريق بي.

يمكنه أيضًا الدفع عن طريق خدمة فوري.

الدفع عن طريق خدمة أمان.

يقوم المستهلك بالدفع من خلال استخدام خدمة "خدماتي".

من خلال الدفع عن طريق خدمة"ممكن".

يمكن الدفع عن طريق خدمة "مصاري".

الدفع عن طريق خدمة فوادفون كاش.

وكذلك أتاحت شركة بتروتريد الدفع اعن طريق مندوبي شركة التحصيل.

الدفع من خلال فروع الشركة.

وأتاحت شركة بتروتريد إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز لكل شهر بداية من الشهر وحتى اليوم العشرون منه بينما يكون الدفع بداية من اليوم الأول وحتى يوم 30 من نفس الشهر.

رابط قراءة عداد الغاز المنزلي "بتروتريد"

لكى يتمكن المستهلك من قراءة عداد الغاز بكل دقة وسهولة يمكنه اتباع الطرق التالية