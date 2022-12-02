الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

متاح.. لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

عداد غاز
عداد غاز

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر  من المواضيع التي زاد نسبة البحث عنها خلال الساعات الماضية وذلك تزامناً مع بداية شهر ديسمبر 2022.

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر

 يمكن للمواطن الذي يرد الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 أن يفعل ذلك من خلال الخطوات التالية حسب ما أعلنتها شركة بتروتريد.

  • يقوم المستعلم بالدخول على موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط على هذا الرابطhttps://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
  • ثم يقوم المستعلم بالضغط على زر "استعلام"
  • يحدد المستعلم المحافظة مع إدخال بياناته.
  • يقوم المستعلم بتحديد مكان تركيب العداد في الشقة وكتابة اسم الحي والعقار والدور ورقم الشقة.
  • يقوم المستعلم بإدخال قراءة العداد والضغط على كلمة "استعلام".
  • في النهاية تظهر الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

  الطرق المتاحة لدفع فاتورة الغاز 

من ناحيتها هيأت شركة بتروتريد عدة طرق لدفع فاتورة الغاز من أجل التسهيل على العملاء 

وهى كالتالي:

  • يمكن للمستهلك الدفع عن طريق بي.
  • يمكنه أيضًا الدفع عن طريق خدمة  فوري.
  • الدفع عن طريق خدمة أمان.
  • يقوم المستهلك بالدفع من خلال استخدام خدمة "خدماتي".
  • من خلال الدفع عن طريق خدمة"ممكن".
  • يمكن الدفع عن طريق  خدمة "مصاري".
  • الدفع عن طريق خدمة  فوادفون كاش.
  • وكذلك أتاحت شركة بتروتريد الدفع اعن طريق مندوبي شركة التحصيل.
  • الدفع من خلال فروع الشركة.

وأتاحت شركة بتروتريد إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز لكل شهر بداية من الشهر وحتى اليوم  العشرون منه بينما يكون الدفع بداية من اليوم الأول وحتى يوم 30 من نفس الشهر.

 

 رابط قراءة عداد الغاز المنزلي "بتروتريد"

لكى يتمكن المستهلك من قراءة عداد الغاز بكل دقة وسهولة يمكنه اتباع الطرق التالية 

  • يقوم  المستهلك بتحميل برنامج "بترومير".
  • ثم يقوم المستهلك بتسجيل الدخول على البرنامج.
  • وعلى المستهلك كتابة جميع بياناته وكذلك البريد الإلكتروني له.
  • يقوم المستهلك بكتابة رقم الهاتف الخاص به للتسجيل.
  • يقوم بكتابة الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك  وتحديد المحافظة.
  • ثم فى نهاية الأمر يختار المدينة ويحدد رقم العمارة والشقة  ورقم العمارة ورقم الدور.
  • ثم يقوم المستهلك بكتابة كلمة سر من 6 أحرف على الأقل.
  • ثم يقوم بالتأكيد على كلمة السر.
  • ثم الضغط على على تأكيد البيانات.

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لينك الاستعلام فاتورة الغاز المنزلى شهر ديسمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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