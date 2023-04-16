فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023.. الرابط والخطوات

يزداد البحث لمعرفة رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 لتسديد الفاتورة في موعدها المحدد والذي وضعته الشركة المصرية للاتصالات حتى لا تنقطع الحرارة عن الخط.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023

من خلال هذا التقرير نوفر لكم رابط وخطوات فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 وطرق السداد التي تتيحها الشركة المصرية للاتصالات.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط الموجود هنا

https://billing.te.eg/ar-EG

ويكون الاستعلام بأحد الطرق التالية

الاستعلام بالتليفون

ويتم كتابة كود المنطقة ورقم التليفون والضغط على كلمة اظهر الفواتير

أو الاستعلام برقم الحساب

ويتم كتابة رقم الحساب والضغط على كلمة اظهر الفواتير

تظهر الفاتورة ثم يتم وضع خيارات السداد الالكتروني للفاتورة

بعد الضغط على مربع السداد

تظهر رسالة تعرض الفاتورة ويجب الضغط على كلمة ادفع

ثم كتابة البريد الالكتروني

والضغط على كلمة سدد

ثم يتم وضع بيانات البطاقة البنكية التي يتم السداد من خلالها

طرق أخرى لسداد فاتورة التليفون الأرضي

خدمة فوري.

خدمة فودافون كاش.

خدمة أمان.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة مصاري

خدمة Bee.

خدمة سداد.

البريد المصري.

ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

غرامة عدم دفع فاتورة التليفون في موعدها

يستمر دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل حتى يوم 14 مايو 2023، وفي حالة عدم سدادها حتى هذا الموعد لا يمكن من اليوم التالي إجراء المكالمات ويمكن استقبال المكالمات فقط.

وفي حالة عدم سداد الفاتورة حتى 13 يونيو لا يمكن استقبال المكالمات على الخط الأرضي كذلك، وتنقطع الحرارة وتبدأ غرامة التأخير في الحساب.

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