السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالرابط|الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 وطرق الدفع

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع بداية شهر أبريل يكثف المواطنون البحث عن فاتورة التليفون الأرضي والانترنت المنزلي وغيرها من الفواتير والاستحقاقات الشهرية، كي يسددونها في الموعد كل شهر بدلًا من توقيع الغرامات عليهم أو قطع الخدمة بسبب عدد السداد في المهلة المحددة. 

معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

ازادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل بعد انتهاء شهر مارس 2023، خاصة أن العديد من الموظفين بدأوا وأصحاب المعاشات حيث بدأوا في صرفها في الساعات الأخيرة.

شهر مارس 2023.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وعقوبة التخلف عن فاتورة مارس

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف وعبر الموقع الالكتروني

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2023

تقدم المصرية للاتصالات العديد من الطرق ليتمكن الآلاف من عملائها من معرفة قيمة فواتيرهم، بالإضافة إلى سدادها بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي من الفروع والانتظار والتزاحم ضمن طوابير.

موعد دفع وإصدار فاتورة التليفون الارضي

وتنصح الشركة  للاتصالات المواطنين بدفع فاتورة الهاتف الثابت في الوقت المحدد لتجنب نقل الخط فقط إلى نظام الاستقبال، أو لتجنب استقبال المكالمات تمامًا وفرض غرامة تأخير على العميل، حيث تقوم الشركة بقطع الحرارة عن الهاتف بعد 4 أشهر،  عدم سداد الفاتورة، ثم إلغاء الخط، وأخيرًا بعد 7 شهور.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لعملائها الاطلاع على فاتورة الهاتف الثابت برقم وكذلك الاطلاع على فواتير الهاتف الثابت بالاسم والرقم من خلال رابط الشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر إبريل 2023 إلكترونيًا

ادخل على رابط المصرية للاتصالات من هنـــــــا.

اخترأيًا من الخيارات الثلاثة: استشر عبر الهاتف أو استشر رقم الحساب أو استشر بالرقم الجديد.

أدخل رمز المنطقة.

أدخل رقم الهاتف.

انقر فوق إظهار الفواتير.

تحقق من فاتورة الهاتف الأرضي عن طريق الهاتف

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالخط الساخن

و أتاحت الشركة الاطلاع على فاتورة الهاتف الثابت لشهر يناير 2023 بالاتصال بالرقم المختصر 19777 واتباع التعليمات، أو من خلال رقم خدمة العملاء 111.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2023

يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني we egypt لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية ويمكن الدخول عليها من هنــــــــــــــــا

- يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay أيضًا دفع الفاتورة.

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