شهر مارس 2023.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يسدد بعض المواطنين فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وإذا لم يتم التسديد في الموعد الذي تحدده شركة we يتم تطبيق غرامة على فاتورة التليفون الأرضي ثم تحويل التليفون إلى استقبال، لذا يهتم المالكين له الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وتعرض “الدستور” في التقرير فيها طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

وحددت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ، ويمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال الاتصال على 19777 من أى تليفون أرضي .

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الصفحة الرسمية لشركة المصرية للاتصالات we ، بالضغط على الرابط التالي https://billing.te.eg ، ثم اضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون، قم بملء البيانات الخاصة بالعميل في فاتورة التليفون الأرضي، املأ الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة في فاتورة التليفون الأرضي، اكتب رقم الهاتف الأرضى، وكود المحافظة في فاتورة التليفون الأرضي، قم بالنقر على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فتظهر قيمة الفاتورة.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

كما وفرت الشركة المصرية للاتصالات WE، عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي، ويمكن ذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط السابق ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار دفع فاتورة التليفون.

إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته.

الضغط على السداد الإلكتروني.

الضغط على زر ادفع ادفع.

ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد».

الضغط على خانة «سدد».

ويمكن للمواطنين تسديد فاتورة التليفون الأرضي من خلال بعض المنافذ التي وفرتها شركة الاتصالات ومنها مكاتب البريد، سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، خدمة فودافون كاش، كما يمكن السداد أيضًا عبر ماكينات ATM، التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB، التسديد من خلال خدمة ممكن، خدمة أمان، خدمة خدماتي، خدمة مصاري، خدمة سداد، خدمة Bee.