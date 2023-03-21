الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شهر مارس 2023.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يسدد بعض المواطنين فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وإذا لم يتم التسديد في الموعد الذي تحدده شركة we يتم تطبيق غرامة على فاتورة التليفون الأرضي ثم تحويل التليفون إلى استقبال، لذا يهتم المالكين له الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وتعرض “الدستور” في التقرير فيها طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم. 

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

وحددت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ، ويمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال الاتصال على 19777 من أى تليفون أرضي .

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم وطرق تسديدها الكترونيًا

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد مارس 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الصفحة الرسمية لشركة المصرية للاتصالات we ، بالضغط على الرابط التالي https://billing.te.eg ، ثم اضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون، قم بملء البيانات الخاصة بالعميل في فاتورة التليفون الأرضي، املأ الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة في فاتورة التليفون الأرضي،  اكتب رقم الهاتف الأرضى، وكود المحافظة في فاتورة التليفون الأرضي،  قم بالنقر على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فتظهر قيمة الفاتورة.

 

دفع فاتورة التليفون الأرضي 

كما وفرت الشركة المصرية للاتصالات WE، عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي، ويمكن ذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط السابق ثم اتباع الخطوات التالية: 

  • اختيار دفع فاتورة التليفون.
  • إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته.
  • الضغط على السداد الإلكتروني.
  • الضغط على  زر ادفع ادفع.
  • ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.
  • اختيار طريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد».
  • الضغط على خانة «سدد».

ويمكن للمواطنين تسديد فاتورة التليفون الأرضي من خلال بعض المنافذ التي وفرتها شركة الاتصالات ومنها مكاتب البريد، سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، خدمة فودافون كاش، كما يمكن السداد أيضًا عبر ماكينات ATM، التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB، التسديد من خلال خدمة ممكن، خدمة أمان، خدمة خدماتي، خدمة مصاري، خدمة سداد، خدمة Bee.

 

txt

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023 "شركة بتروتريد" وطرق السداد

التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى دفع فاتورة التليفون الأرضي شركة WE الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

وزير الصحة يوجه بالإسراع فى بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب

رئيس مجلس الأمة الكويتى يطالب بانتخابات جديدة والعودة للشعب

«راح يهرب داس عليه».. القبض على سائق صدم زميله بالونش فى الجيزة

تكليف الدكتور أحمد أنور مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات بجامعة قناة السويس

تشكيل لجنة عاجلة لمواجهة ظاهرة التسول بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يستدعى سفير الاحتلال للاحتجاج على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى