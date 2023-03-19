الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023 "شركة بتروتريد" وطرق السداد

يهتم مئات الآلاف من المواطنين المستفيدين من خدمة الغاز المنزلي بمعرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي كي يسددونها في الموعد ويستمروا في تلقي الخدمة التي تعتبر ضرورية في كل البيوت وأكثر راحة من الاعتماد على اسطوانة الغاز وأيضًا أقل تكلفة ويهتموا بسدادها هذه الأيام لاقتراب شهر رمضان فالغاز ضروري في إعداد الموائد والفطار والسحور.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس " شركة بتروتريد"

ويتصدر البحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023، محركات البحث في مصر، لتزامن شهر رمضان مع الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وتحرص الأسر على سداد فاتورة مارس منعا لتراكم الفواتير، وقد أتاحتها شركة الغاز بتروتريد إلكترونيا، ضمن خطة الدولة لرقمنة كافة الإجراءات الحكومية والخدمية لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي والتسهيل على المواطنين، ومنعا لطوابير في مكاتب خدمة الغاز.

فاتورة الغاز لشهر مارس 2023

وفي إطار الخدمات الخبرية التي يحرص الدستور على تقديمها للقراء، نستعرض في السطور التالية تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس 2023، وخطوات سدادها وفقا لموقع شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد".

الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس 2023

وهناك عدد من الخطوات أوردتها شركة "بتروتريد" بغرض الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس 2023 والتي جاءت كالآتي:

- الدخول على موقع شركة الغاز بتروتريد من هنا.

- اختيار أيقونة «إدخال رقم الغاز»، هي أعلى الصفحة ثم إدخال البيانات الأتية «رقم المشترك، فرعي، رقم شقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

طرق أخرى للاستعلام عن فواتير الغاز شهر مارس 2023

ويمكن لمستفيدي توصيل الغاز المنزلي عن طريق تطبيق «بتروميتر» والاستعلام من خلال الهواتف الذكية ويمكن تحميله من خلال آب ستور وبلاي ستور.

الاستعلام عن طريق الاتصال التليفوني

وأتاحت شركة الغاز بتروتريد الاستعلام عن طريق عدة طرق أخرى، وتكون عن طريق الاستعلام من خلال الرد الصوتي على رقم 09000727 من الهاتف الأرضي، أو المحمول على رقم 5727، أو من خلال مكاتب البريد، الاستعلام من خلال الاتصال برقم 1122.

كيفية سداد فاتورة الغاز شهر مارس 2023

يمكن سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2023 ، من خلال الوسائل الآتية حسب الموقع الرسمي للشركة:

- السداد من خلال موقع شركة بتروتريد الرسمي، أو المحافظ الالكترونية مثل أو فون كاش واتصالات كاش، أو من خلال خدمات مصاري، وفوري وضامن وخدماتي وأمان والأهلي ممكن وضامن، أو محفظة BM WALLET.

- السداد من خلال محصل الشركة، أو عن طريق «بيتروميتر»، من خلال تحميله على الهاتف المحمول.