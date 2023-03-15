بعد مرور 15 يوما من شهر مارس زاد البحث عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023 حتى لا يتخطى المستخدمين للغاز الطبيعي الموعد المحدد لتسجيل قراءة عداد الغاز.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023

من خلال هذا التقرير نوضح لكم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023 وكيف يمكن تسجيل القراءة من خلال موقع شركة بتروتريد.



وتتيح شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقعها بداية من يوم 1 في كل شهر ويستمر التسجيل حتى يوم 20.

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بالدخول على رابط موقع شركة بتروتريد الموجود هنا



ثم يتم تسجيل

بيانات رقم المشترك المتمثلة في

فرعي

شقة

عمارة

بلوك

قطاع

يومية

منطقة

محافظة

ثم الضغط على كلمة اعرض

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال

رقم خدمة العملاء 1122

الأرقام التالية 09000727 أو 5727

تطبيق بتروميتر الموجود على جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل أب ستور، حيث يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة الي أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.



- إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة





من خلال أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية

من خلال أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.



سداد فاتورة الغاز المنزلي

يمكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي من خلال

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

عن طريق أمان

محفظة بنك مصر

أو من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مكان في محافظات الجمهورية



