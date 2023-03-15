آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023
بعد مرور 15 يوما من شهر مارس زاد البحث عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023 حتى لا يتخطى المستخدمين للغاز الطبيعي الموعد المحدد لتسجيل قراءة عداد الغاز.
آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023
من خلال هذا التقرير نوضح لكم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023 وكيف يمكن تسجيل القراءة من خلال موقع شركة بتروتريد.
وتتيح شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقعها بداية من يوم 1 في كل شهر ويستمر التسجيل حتى يوم 20.
ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بالدخول على رابط موقع شركة بتروتريد الموجود هنا
ثم يتم تسجيل
بيانات رقم المشترك المتمثلة في
- فرعي
- شقة
- عمارة
- بلوك
- قطاع
- يومية
- منطقة
- محافظة
ثم الضغط على كلمة اعرض
ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال
رقم خدمة العملاء 1122
الأرقام التالية 09000727 أو 5727
تطبيق بتروميتر الموجود على جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل أب ستور، حيث يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة الي أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.
- إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة
من خلال أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية
من خلال أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
سداد فاتورة الغاز المنزلي
يمكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي من خلال
خدمة فوري
خدمة مصاري
خدمة bee
خدمة ممكن أو ضامن
خدماتي للدفع الإلكتروني
عن طريق أمان
محفظة بنك مصر
أو من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مكان في محافظات الجمهورية