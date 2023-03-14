الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف وعبر الموقع الالكتروني

استعلام عن فاتورة
استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وفرت شركة we عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ، وذلك تسهيلًا على المواطنين في الاستعلام عنها وتسديدها الكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى مقرات الشركة لتسديدها، وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف وعبر الموقع الالكتروني. 

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف

يستطيع المالكون لخدمات التليفون الأرضي استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالرقم القومي 2023

الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي

وتترك شركة we  للمواطنين فترة سماح لتسديد فاتورة التليفون الأرضي ما يقرب من أسبوعين، بعدها يتم تحويل خطوط من لم يسدد الفاتورة لخدمة الاستقبال فقط، وفي حال التخلف عن السداد  أكثر من شهر  ستلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

كما تتيح شركة we  عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي . ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا
 

تستطيع عمل استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا عبر موقع شركة WE باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من  خلال الضغط على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-EG

ثم كتابة كود المحافظة، إدخال رقم التليفون، الضغط على زر «أظهر الفواتير»

ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد»، اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلي الصفحة، أضف رقم تليفون آخر للسداد في حالة وجود أكثر من فاتورة، أدخل البريد الإلكتروني، وسيظهر لك البيانات التالية:

  • رقم الحساب
  • ورقم التليفون
  • تاريخ الفاتورة .
  • قيمة الفاتورة.
  • أخيرًا زر «سدد»، وسيطلب منك ادخال بيانات وسيلة السداد وهل هي البطاقة فيزا أو ماستر كارد ثم الضغط على زر «سدد».
txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم وخطوات ترشيد الطاقة

التليفون الأرضي شركة WE فاتورة التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وتحذر من التقلبات الجوية

«سفاح النساء».. إحالة أوراق قاتل سيدتين في كرداسة إلى المفتي

بسبب المخدرات.. تجديد حبس 4 متهمين بقتل عامل فى دار السلام

عقرهم كلب مسعور.. الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص ببولاق الدكرور

محافظ بورسعيد: انتشار فرق الأحياء الميدانية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ

وول ستريت: وزارة العدل وهيئة البورصات الأمريكية تحققان فى انهيار «سيليكون فالى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟