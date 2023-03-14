وفرت شركة we عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ، وذلك تسهيلًا على المواطنين في الاستعلام عنها وتسديدها الكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى مقرات الشركة لتسديدها، وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف وعبر الموقع الالكتروني.

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف

يستطيع المالكون لخدمات التليفون الأرضي استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

وتترك شركة we للمواطنين فترة سماح لتسديد فاتورة التليفون الأرضي ما يقرب من أسبوعين، بعدها يتم تحويل خطوط من لم يسدد الفاتورة لخدمة الاستقبال فقط، وفي حال التخلف عن السداد أكثر من شهر ستلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

كما تتيح شركة we عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي . ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا



تستطيع عمل استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا عبر موقع شركة WE باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من خلال الضغط على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-EG

ثم كتابة كود المحافظة، إدخال رقم التليفون، الضغط على زر «أظهر الفواتير»

ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد»، اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلي الصفحة، أضف رقم تليفون آخر للسداد في حالة وجود أكثر من فاتورة، أدخل البريد الإلكتروني، وسيظهر لك البيانات التالية: