سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وعقوبة التخلف عن فاتورة مارس

يتساءل المواطنون المستفيدون من خدمة توصيل التليفون الأرضي يوم 15 من كل شهر،عن موعد سداد الفاتورة.

ويتصدر البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2023 محركات البحث في مصر وذلك للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والشركات.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

ويهتم الملايين من مستفيدي التليفون الأرضي بمعرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام، حيث يتم سداد قيمة فاتورة التليفون كل 3 أشهر، تحسبًا لقطع الحرارة من قبل الشركة المصرية للإتصالات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تسدد على فاتورة الشهر المقبلة لعدم سداد مستحقات فاتورة التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي

يقدم “الدستور” في السطور التالية خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2023، وطرق السداد، وموعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس، من خلال التقرير التالي:

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

وأعلنت المصرية للاتصالات أن آخر موعد لدفع وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2023، بعد 4 أيام ليكون في 15 مارس الجاري، ولذلك من يقدم على دفع الفاتورة اليوم أو باقي الشهر سيفاجا بتوقيع غرامة عليه

إجراءات المصرية للإتصالات نحو المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبداية من الأربعاء 15 مارس، تقوم الشركة بقطع الحرارة عن الخط الأرضي لحين سداد الفاتورة شاملة غرامة التأخير مالية قدرها 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد، وبداية من 15 ابريل المقبل ستقوم الشركة بإصدار فاتورة جديدة لجميع المشتركين البالغ عددهم 12 مليون مشترك.

موعد سداد فاتورة شهر إبريل 2023

وتعلن الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة شهر إبريل 2023 الجديدة يوم السبت 15 أبريل حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023.

وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2023

شركة المصرية اللاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مارس 2023، عبر موقع المصرية للاتصالات مباشرةً، وإدخال كود المحافظة ثم إدخال رقم التليفون الأرضي.

وتظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها، وذلك من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــــــــــا.