إكسترا نيوز: دخول كمية كبيرة من مياه الشرب لقطاع غزة (فيديو)

رصد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، دخول كمية كبيرة من مياه الشرب إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يدل على وجود أزمة كبيرة هناك، حيث تم الدفع بـ 44 شاحنة محملة بمياه الشرب.

وأضاف الغنام، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية مستمرة في استقبال وإرسال المؤن والدعم إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المعبر مازال مستمرا في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لإدخالها إلى فلسطين.

الشاحنات محملة بالمياه والمواد الغذائية والطبية

وقال أحد المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، إن الشاحنات توجهت صباح اليوم إلى معبر رفح البري، وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشاحنات محملة بالمياه والمواد الغذائية والطبية.

وتابع: هناك تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم الشاحنات، موضحًا أنه يتم تفريغ الحمولات بشكل سهل وسريع وفي وقت وجيز.