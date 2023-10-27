الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إكسترا نيوز: دخول كمية كبيرة من مياه الشرب لقطاع غزة (فيديو)

مساعدات لقطاع غزة
مساعدات لقطاع غزة

رصد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، دخول كمية كبيرة من مياه الشرب إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يدل على وجود أزمة كبيرة هناك، حيث تم الدفع بـ 44 شاحنة محملة بمياه الشرب.

وأضاف الغنام، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية مستمرة في استقبال وإرسال المؤن والدعم إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المعبر مازال مستمرا في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لإدخالها إلى فلسطين.

الشاحنات محملة بالمياه والمواد الغذائية والطبية

وقال أحد المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، إن الشاحنات توجهت صباح اليوم إلى معبر رفح البري، وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشاحنات محملة بالمياه والمواد الغذائية والطبية.

وتابع: هناك تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم الشاحنات، موضحًا أنه يتم تفريغ الحمولات بشكل سهل وسريع وفي وقت وجيز.

عوض الغنام غزة قطاع غزة مياه الشرب دخول كمية كبيرة من مياه الشرب اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن السبيل لنهاية الصراع العربى الإسرائيلى (فيديو)

الباز: هناك من يريد استغلال الأحداث لإشعال الفتنة ونشر الفوضى فى مصر

محمد الباز: نحن أمام أخطاء مقصودة وعندما تتأكد مصر من ذلك ستستخدم القوة لردعها

محمد الباز: صاحب القرار فى مصر يدير المسألة بتعقل شديد جدًا

محمد الباز: لا بد أن يكون التحقيق فى حادثى طابا ونويبع سريعًا وشفافًا

"إكسترا نيوز" تستعرض دعم مصر المالى والإنسانى للقضية الفلسطينية

باحث: مصر أهم وأكبر داعم للقضية الفلسطينية منذ 8 عقود (فيديو)

"دعم مسار المصالحة وإدخال المساعدات".. جهود مصر فى القضية الفلسطينية (فيديو)

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة