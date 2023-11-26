الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 بالتفصيل

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يسر التحول الرقمي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الفواتير لمختلف المرافق وكذلك دفعها بالاستعانة بالإنترنت فقط ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وكذلك دفع الفاتورة دون الحاجة لانتظار محصل الشركة للقدوم إلى منطقتك السكنية ودفع الفاتورة.

 

يمكن في التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من مختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر ودفع فاتورة شهر نوفمبر 2023.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

 

يمكن من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر  من هنا 

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

 

ثم قم باختيار الشركة التي تغذي منطقتك السكنية وهما إما شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء أو شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أو شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أو شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أو شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أو شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أو  شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

بعد اختيار الشركة التي تغذي المنطقة السكنية التابع لها محافظتك يمكن ادخال رقم المشترك وهو 

هندسة 

منطقة

يومية

حساب رئيسي وفرعي

الشهر 

ثم اضغط على اظهر الفواتير كي تظهر فاتورة الشهر المستحقة

 

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر نوفمبر

أسعار شرائح الكهرباء 2023 

 

مع العلم أن اسعار شرائح الكهرباء التي يتم محاسبة المستهلكين عليها في فواتيرهم الشهرية هي كالتالي 

  • سعر الشريحة الأولى والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.
  • سعر الشريحة الثانية والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.
  • سعر الشريحة الثالثة والتي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.
  • سعر الشريحة الرابعة والتي تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 111 قرشًا.
  • سعر الشريحة الخامسة والتي تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 131 قرشًا.
  • سعر الشريحة السادسة والتي تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات سعرها 140 قرشًا.
  • سعر الشريحة السابعة والتي تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

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من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023/2024

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

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