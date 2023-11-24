الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر نوفمبر

فاتورة المياه
فاتورة المياه

مع قرب انتهاء شهر نوفمبر يحرص المواطنين على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر نوفمبر عبر جوجل، لتسديد الفاتورة من خلال الانتلرنت، وذلك تحت إطار التطور والتحول الرقمي والتكنولوجي، ومن أجل التسهيل على عملاء الشركة، والتقديم للخدمة سريعا وبدون الحاجة للتكدس في الطوابير.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر نوفمبر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر والرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

ومع الأيام الأخيرة بشهر نوفمبر، يسعى آلاف من المواطنون الاستعلام عن فاتورة المياه وذلك برقم العداد، ويكون من خلال الدخول للموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، والقيام بسدادها.

  1. في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب عبر الرابط من هنا.
  2. وفي الخطوة التالية الدخول على رابط “احسب فاتورتك بنفسك”.
  3. قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  4. ثم إدخال القراء الحالية للعداد.
  5. وإدخال القراءة السابقة للعداد.
  6. الضغط على عرض الفاتورة من خلال الرابط.
  7. ستظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، وأخيرًا “إجمالي الاستهلاك”.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عبر تطبيق 125

وأتاحت الشركة القابضة للمياه، خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه وذلك من خلال تطبيق 125، والمتوفر حاليا في منصة جوجل بلاي، وذلك مع سهولة كبير في عملية تشغيله من خلال منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها، وحيث أن سيتم تسجيل الدخول على التطبيق، وتحديد المحافظة التابع لها، والقيام بكتابة رقم العداد، والضغط على زر الاستعلام.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية

وفي سياق متصل قد كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنة يتاح للمشترك الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023، وذلك من خلال الذهاب إلى مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، كما يمكن للمشترك دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه.ما 

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