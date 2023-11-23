بريطانيا ترفع فواتير الكهرباء بواقع 118 دولارًا سنويًا

ترتفع فواتير الكهرباء بالنسبة للأسر في المملكة المتحدة بواقع 94 جنيها إسترلينيا (118 دولارا) سنويًا، ابتداء من يناير المقبل، وذلك عقب أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" السقف السعري لمواجهة ارتفاع أسعار الجملة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن الهيئة أعلنت عن رفع سقفها السعري من السقف الحالي الذي يقدر بـ834ر1 جنيه إسترليني إلى 928ر1 جنيه إسترليني، ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويرجع ذلك بصورة كاملة لارتفاع التكاليف في سوق جملة الطاقة دوليا بسبب عدم استقرار السوق والأحداث العالمية، خاصة الصراع في أوكرانيا.

وقال رئيس الهيئة، جوناثان بريلي: "هذا وقت صعب بالنسبة للكثيرين، وأي زيادة في الفواتير سوف تكون مقلقة".

وأضاف: "ولكن هذه الزيادة، التي تقترب من المستويات التي سجلناها في أغسطس الماضي، هي نتيجة لارتفاع تكاليف الجملة للغاز والكهرباء، وهو ما يجب أن ينعكس على السعر الذي ندفعه".

وأوضح: "من المهم أن يحظى المستهلكون بالدعم، ولقد أوضحنا للموردين أننا نتوقع منهم أن يقوموا بتحديد الأشخاص الذين يعانون من الفواتير المرتفعة ويقدمون المساعدة لهم".