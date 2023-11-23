الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا ترفع فواتير الكهرباء بواقع 118 دولارًا سنويًا

بريطانيا
بريطانيا

ترتفع فواتير الكهرباء بالنسبة للأسر في المملكة المتحدة بواقع 94 جنيها إسترلينيا (118 دولارا) سنويًا، ابتداء من يناير المقبل، وذلك عقب أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" السقف السعري لمواجهة ارتفاع أسعار الجملة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن الهيئة أعلنت عن رفع سقفها السعري من السقف الحالي الذي يقدر بـ834ر1 جنيه إسترليني إلى 928ر1 جنيه إسترليني، ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويرجع ذلك بصورة كاملة لارتفاع التكاليف في سوق جملة الطاقة دوليا بسبب عدم استقرار السوق والأحداث العالمية، خاصة الصراع في أوكرانيا.

وقال رئيس الهيئة، جوناثان بريلي: "هذا وقت صعب بالنسبة للكثيرين، وأي زيادة في الفواتير سوف تكون مقلقة".

وأضاف: "ولكن هذه الزيادة، التي تقترب من المستويات التي سجلناها في أغسطس الماضي، هي نتيجة لارتفاع تكاليف الجملة للغاز والكهرباء، وهو ما يجب أن ينعكس على السعر الذي ندفعه".

وأوضح: "من المهم أن يحظى المستهلكون بالدعم، ولقد أوضحنا للموردين أننا نتوقع منهم أن يقوموا بتحديد الأشخاص الذين يعانون من الفواتير المرتفعة ويقدمون المساعدة لهم".

الكهرباء المملكة المتحدة استرليني الطاقة البريطانية أسعار الجملة

مواد متعلقة

سيناتور أمريكى يدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة وممتدة فى غزة

الجيش الإسرائيلى ينظم جولة إعلامية فى مجمع الشفاء

الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و333 مهاجرًا غير شرعى

تأمين الإفراج عن الأسرى.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثة بايدن مع نتنياهو

حاكمة نيويورك تكشف تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الحدودى بين كندا وأمريكا

نائبة بالبرلمان الأوروبى تنتقد زعماء العالم: الأطفال يحرقون أحياء فى غزة

سفارة روسيا بالقاهرة: ممتنون للسطات المصرية على حسن ضيافة الروس فى منتدى شباب البلدين

وزير الخارجية الأمريكى: نواصل الشراكة مع لبنان لتعزيز السلام وخفض التوترات بالمنطقة

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء