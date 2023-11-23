الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصرية لنقل الكهرباء" تتعاقد لبدء تنفيذ الخط الهوائي "بنبان 1"

المصرية لنقل الكهرباء
المصرية لنقل الكهرباء خلال التوقيع

أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إجراءات التعاقد صباح اليوم الأربعاء، مع إحدى الشركات الخاصة، لتنفيذالخط الهوائى بنبان 1/ بنبان 3 جهد 22- ك. بتكلفة 105 مليون جنيه، وذلك لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من محطات طاقة شمسية بكوم أمبو بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 700 م. و

وأشار بيان صادر عن زارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن التعاقد يأتي استمرارًا لجهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وضمن إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس، حيث وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع شركة MAN الدولية للمقاولات وذلك لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 1/ بنبان 3 جهد 22- ك.ف بطول 4،6 كم التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا بنظام تسليم مفتاح.

يهدف المشروع الى تفريغ الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية حوالى 700 م. المولدة من كل من محطة أكواباور بقدرة 200 م.و ومحطة النويس  500 م. وات بكوم أمبو. وتبلغ القيمة الإجمالية للخطين حوالى 105 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 7 شهور من تاريخ توقيع العقد.

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