وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية. كما أشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.

وأكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخداماتها وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومشروعات الربط الكهربائي، وخاصة الربط مع قبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج، والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح، خلال اللقاء، الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030.

كما أشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء للعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات في قطاع الكهرباء، وأيضًا توطين الصناعة المرتبطة بمهام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على أرض مصر.

وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

من جانبها، أشادت السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في جميع المجالات.

وأكدت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وأكدت على رغبة البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط.

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وفى نهاية اللقاء، أعربت عن أملها فى دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالى والمستقبلى.​