الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الثروة السمكية" يختتم ورشة عمل حول جودة المياه وأثرها على الاستزراع السمكي

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

اختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية بعنوان إدارة جودة المياه وأثرها على الاستزراع السمكي، والتي نظمت بمقر المعمل في العباسة بمدينة أبوحماد بمحافظة  شرقية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

دور رئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات على الاستزراع السمكي

وافتتح الدورة  رفعت الجمل مدير المعمل حيث أكد على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل، كما أشار إلى ضرورة المحافظة على جودة مياه الاستزراع السمكي واتباع الأساليب الحديثة لتحقيق ذلك حيث تعد مياه الاستزراع أحد أهم العوامل المحددة لنجاح دورة الاستزراع السمكي.

 أبرز المحاور الرئيسية للدورة

وكانت المحاور الرئيسية للدورة إدارة جودة المياه في نظم  الاستزراع السمكي. التغيرات المناخية والبيئة المائية بين الحاضر والمستقبل التقنيات الحديثة لمعالجة مخلفات المزارع السمكية، و أنواع العوالق النباتية (الطحالب) وتطبيقاتها في الاستزراع السمكي وكيفية جمعها  وتصنيفها وتنميتها، الأعلاف وتغذية الأسماك وأثرها على جودة المياه في المزارع السمكية.

 التدريب العملي على أخذ عينات وقياس جودة المياه

 كذلك التدريب العملي على أخذ عينات وقياس جودة المياه وإعطاء النصائح حول أخذ عينات المياه وإدارة جودة المياه في المزارع السمكية. سمية العناصر الثقيلة وتأثيرها على جودة المياه والأسماك  طرق معالجته بتقنية البيوفلوك فى  مياه المزرعة السمكية. 

وفي ختام الدورة وزع الدكتور رفعت محمد الجمل  مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، الشهادات على المتدربين والمحاضرين. 

 و حضر الدورة 16 متدرب من مختلف الجهات الحكومية وفى الختام أشاد المتدربين بقدر المعلومات المكتسبة فى الدورة التدريبية وحسن التنظيم والضيافة.

بحوث الثروة السمكية يختتم ورشة عمل حول جودة المياه واصرها على الاستزراع

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