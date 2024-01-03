الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيفلين متى: تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء سيحمى المحلات من السرقات

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار الحكومة بشأن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث سيتم بدءا من اليوم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات، وسيتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.

وأكدت متى، فى بيان صحفى لها أن هذا القرار يؤكد توافق الدولة مع آراء المواطنين بشأن اختزال فترة قطع الكهرباء فى المحافظات من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء فى هذه الفترة لن يتأثر بها إلا عدد قليل جدا من المواطنين.

برلمانية: سبق وطالبنا بعدم قطع الكهرباء من الفترة بعد المغرب وحتى الفجر

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا كنواب سبق وأن طالبنا من وزير الكهرباء ورؤساء شركات الكهرباء بعدم قطع الكهرباء من الفترة بعد المغرب وحتى الفجر، مما يؤثر على فترة مذاكرة الطلاب والقيام بأعمال المنزل للموظفات داخل منازلهم، مؤكدة أن هذا القرار سيحمى المتاجر والمحلات من السرقات لأن فترة انقطاع الكهرباء من بعد الساعة 12منتصف الليل تعطى الفرصة للصوص لكى يقوموا بسلب المتاجر، مما يحمل الأجهزة الأمنية أعباء إضافية فوق طاقتهم.

وتقدمت بالشكر لوزير الكهرباء لتوافقه مع أبناء الشعب المصرى لتحديد مدة انقطاع الكهرباء خلال فترة النهار، مما يسمح للطلاب بأن يقوموا بالمذاكرة بكل راحة وسهولة خلال فترة الامتحانات وسيعطى الفرصة للمواطنين للعمل اخر النهار، كما سيعطى الفرصة للمحلات لبدأ العمل من الساعة 8 مساءً بدلا من الساعة 12 ظهرا، وبالتالى ستكون لديهم الفرصة للعمل لمدة ساعات أكبر.

قطع الكهرباء النائبة إيفلين متى إيفلين متى بطرس مجلس النواب وزير الكهرباء

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