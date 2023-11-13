بالتفاصيل.. تعرف على مواعيد قطع الكهرباء في الاسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء في الاسكندرية، هي محل بحث الكثير من أبناء مدينة الثغر، للتعرف على توقيتات انقطاع التيار الكهربائي في كل منطقة وشارع من أحياء المحافظة، والتي تكون محددة بساعتين يوميًا بحسب جداول فصل التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال.



عقب توضيح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب زيادة انقطاع الكهرباء، أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن مواعيد فصل التيار كافة أحياء المحافظة وذلك من خلال جداول بالمواعيد والمناطق بكافة أنحاء الإسكندرية.

وخلال السطور التالية تستعرض "الدستور" مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع احياء محافظة الإسكندرية



أشارت محافظة الإسكندرية أن مواعيد فصل الأحمال تبدأ من من الساعة الحادية عشر صباحًا وستكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، وفقًا للمواعيد الجديدة.



رابط التعرف على مواعيد فصل التيار الكهربائي بالإسكندرية

للتعرف على مواعيد وأماكن انقطاع التيار الكهربائي بالإسكندرية من خلال الصور الملحقة بالتقرير أو من خلال الدخول على الرابط التالي: https://drive.google.com



خطة مواجهة تخفيف الاحمال الطارئة بالإسكندرية

وتنقسم خطة مواجهة تخفيف الاحمال الطارئة بالإسكندرية ل11مجموعة كل منها ساعتين انقطاع للتيار الكهربائي

- المجموعة1: من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

-المحموعة 2: من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

-المحموعة 3: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

-المجموعة 4: من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

-المجموعة 5: من الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

-المجموعة 6: من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.

-المجموعة 7: من الخامسة مساءً حتى السابعة مساءً

-المجموعة 8: من السادسة مساءً حتى الثامنة مساءً

-المجموعة 9: من السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً.

-المجموعة 10: من الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً.

-المجموعة 11: من التاسعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية