الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط 6 أشخاص يروجون الحشيش والهيروين والترامادول

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (1،350 كجم لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- سيارة "مستأجرة"– 2 سلاح أبيض).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (2 كجم لمخدر الإستروكس- 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول").

 ضبط عاطلَين يروجان الهيروين والآيس  في دار السلام

وتم ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" – 2 سلاح أبيض).

 

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حبس عصابة سرقة أغطية بلاغات الصرف الصحى بمدينة بدر

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ضبط 146 قطعة سلاح و273 قضية مخدرات وتنفيذ 85344 حكمًا خلال 24 ساعة

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة 3 عصابات المواد المخدرة مديرية امن القاهرة فرد خرطوش المعصرة

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