أمن القاهرة يضبط 6 أشخاص يروجون الحشيش والهيروين والترامادول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (1،350 كجم لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- سيارة "مستأجرة"– 2 سلاح أبيض).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (2 كجم لمخدر الإستروكس- 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول").

ضبط عاطلَين يروجان الهيروين والآيس في دار السلام

وتم ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.