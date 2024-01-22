الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة أغطية بلاغات الصرف الصحى بمدينة بدر

سجن
سجن

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة بلاعات الصرف الصحي بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين بارتكاب وقائع السرقة بهدف بيع البلاعات والتربح والكسب الغير مشروع منها.

كانت بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط عاطلين حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل"، ومحمل عليه كمية من أغطية بالوعات الصرف الصحى.

 وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي لبيعها لأحد تجار الخردة وتم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر سرقة مدينة بدر قسم شرطة بدر تشكيل عصابي الإجراءات القانونية

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