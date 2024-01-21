حبس ممرض لسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس ممرض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حاول سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في أكتوبر.

تباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع ممرض، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يعمل لدى أحد الأشخاص بداخل فيلا، وقام بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية، وفر هاربا، حتى تم القبض عليه.

تمكن قسم شرطة أكتوبر، من ضبط (ممرض لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) لقيامه بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من داخل "الفيلا عمله".