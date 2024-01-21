الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ممرض لسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في أكتوبر

متهمة
متهمة

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس ممرض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حاول سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في أكتوبر.

تباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع ممرض، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في أكتوبر.

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القبض على ممرض حاول سرقة مشغولات ذهبية في أكتوبر

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حبس عاطلين سرقا لوحات إعلانات الطرق في الشروق

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يعمل لدى أحد الأشخاص بداخل فيلا، وقام بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية، وفر هاربا، حتى تم القبض عليه.

تمكن قسم شرطة أكتوبر، من ضبط (ممرض لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) لقيامه بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من داخل "الفيلا عمله".

حبس ممرض أكتوبر فيلا مشغولات ذهبية نيابة أكتوبر

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