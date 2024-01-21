القبض على ممرض حاول سرقة مشغولات ذهبية في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، اليوم الأحد، القبض على ممرض متهم بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا محل عمله بأكتوبر.



تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بضبط ممرض لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسن لقيامه بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية منداخل الفيلا عمله.



جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.