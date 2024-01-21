الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين سرقا لوحات إعلانات الطرق في الشروق

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت نيابة الشروق، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة حديد "لافتات الإعلانات" الخاصة بإحدى الشركات في الشروق.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة "لافتات الإعلانات" في الشوارع وبيعها لأحد تجار الجملة على علم أنه من حصيلة مسروقات.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الفك"، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

حصيلة مسروقات سرقة سرقة حديد منطقة الشروق الشروق

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