الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 44 قطعة سلاح و230 قضية مخدرات وتنفيذ 54773 حكمًا خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 44 قطعة سلاح ناري، و230 قضية مخدرات، وتنفيذ 54773 حكما قضائيا متنوعا.

وقالت “الداخلية” في بيان، اليوم: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما".

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وأضافت: “في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 54773 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 230 قضية مخدرات بحوزة 349 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 23 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهمًا”.

وتابعت: “في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 270 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 26391 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

سلاح مخدرات الامن العام تنفيذ الأحكام البلطجة

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