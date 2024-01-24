حبس عامل ضُبط بحوزته كمية من مخدر الآيس فى الأزبكية

قررت جهات التحقيق فى الأزبكية حبس عامل ضبط بحوزته كمية من مخدر الآيس ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه به وبضبطه وتفتيشه بدائرة قسم شرطة الأزبكية ضبط بحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الآيس ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع وأن المبلغ المالي حصيله تجارته غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.