الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في 5 محافظات

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريات أمن الدقهلية، الجيزة، الإسماعيلية، بني سويف، جنوب سيناء، من ضبط متهمين بسرقة دراجات نارية وسيارات بأساليب لصوصية متعددة، على النحو التالي:

الدقهلية

وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات: 3 سيارات ملاكي.

وضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، عميل سيء النية، لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهم اعترف الأول والثاني بارتكابهما الواقعة، كما اعترفا بارتكاب 9 وقائع أخرى، وتصرفهما في المسروقات بالبيع  للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات، وهي 10 دراجات نارية.

الجيزة

ضبط عاطلين، وربة منزل، لهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة، حال استقلالهم عربة كارو، وبحوزتهم ثلاث أغطية بالوعات، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتهم لأغطية البالوعات المضبوطة من دائرة القسم، وأضافوا أن العربة الكارو من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن التوصل لمالكة العربة.

txt

ضبط عصابة سرقة أعمدة الإنارة في أسوان

txt

اعترافات عصابة المخدرات بالمعصرة: "نبيع فى المقاهى والدواليب"

الإسماعيلية 

ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات.. وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرتي قسمي شرطة ثان وثالث الإسماعيلية، بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن المسروقات 5 سيارات.

بني سويف

ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم عملاء سيئو النية، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 31 واقعة سرقة بنطاق محافظات بنى سويف، المنيا، الفيوم، القاهرة، الجيزة، وأرشدوا عن المسروقات.

جنوب سيناء

ضبط عاملين بشركة لرصف الطرق لارتكابهما واقعة سرقة كمية من الكابلات الخاصة بإحدى شركات المحمول، وبحوزتهما المسروقات.. واعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق تجزئتها خلال عملية رصف الطريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية لمرتكبي جرائم السرقات.

جرائم السرقة سرقة قطاع الأمن العام الدقهلية الجيزة الإسماعيلية

مواد متعلقة

سقوط عصابة لتزوير العملات المالية وترويجها بالقاهرة

رئيس أكاديمية الشرطة: المعركة لم تنتهِ وعلينا مواجهتها بالوعى

فدا مصر 2024.. طلبة الشرطة يقدمون عروضًا قتالية فى عرض المركبات

السيطرة على حريق داخل محلين متجاورين فى الموسكى

احتفالية "فدا مصر 2024".. طلاب الشرطة ينفذون عروض النزول من الجبال

"احتفالية فدا مصر 2024".. الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم

"احتفالية فدا مصر 2024".. خيالة الشرطة تشارك فى عروض مهارة اصطياد الأهداف

فدا مصر.. بدء حفل عيد الشرطة الـ72 (صور)

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية