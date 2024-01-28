ضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في 5 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريات أمن الدقهلية، الجيزة، الإسماعيلية، بني سويف، جنوب سيناء، من ضبط متهمين بسرقة دراجات نارية وسيارات بأساليب لصوصية متعددة، على النحو التالي:

الدقهلية

وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات: 3 سيارات ملاكي.

وضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، عميل سيء النية، لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهم اعترف الأول والثاني بارتكابهما الواقعة، كما اعترفا بارتكاب 9 وقائع أخرى، وتصرفهما في المسروقات بالبيع للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات، وهي 10 دراجات نارية.

الجيزة

ضبط عاطلين، وربة منزل، لهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة، حال استقلالهم عربة كارو، وبحوزتهم ثلاث أغطية بالوعات، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتهم لأغطية البالوعات المضبوطة من دائرة القسم، وأضافوا أن العربة الكارو من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن التوصل لمالكة العربة.

الإسماعيلية

ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات.. وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرتي قسمي شرطة ثان وثالث الإسماعيلية، بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن المسروقات 5 سيارات.

بني سويف

ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم عملاء سيئو النية، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 31 واقعة سرقة بنطاق محافظات بنى سويف، المنيا، الفيوم، القاهرة، الجيزة، وأرشدوا عن المسروقات.

جنوب سيناء

ضبط عاملين بشركة لرصف الطرق لارتكابهما واقعة سرقة كمية من الكابلات الخاصة بإحدى شركات المحمول، وبحوزتهما المسروقات.. واعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق تجزئتها خلال عملية رصف الطريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية لمرتكبي جرائم السرقات.