الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فدا مصر.. بدء حفل عيد الشرطة الـ72 (صور)

بدء حفل عيد الشرطة
بدء حفل عيد الشرطة الـ72

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 تحت شعار “فدا مصر 2024”.

ويشهد فعاليات معرض المعدات أحداث التطورات التى شهدتها المنظومة الأمنية فى كل مجالات العمل الشرطى وتطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث خدمات جديدة لتيسير على المواطنين.

ويشارك فى حضور فعاليات المعرض  اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من مساعدى وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة وممثلو المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية، ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
بدء حفل عيد الشرطة الـ72
معرض التجهيزات والمعدات أكاديمية الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة شعار فدا المنظومة الأمنية العمل الشرطى الخدمات الجماهيرية

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