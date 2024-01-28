اصطفاف المركبات فى ميدان الأكاديمية استعدادًا لبدء الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

اصطفت مركبات الشرطة في أرض ميدان أكاديمية الشرطة استعدادًا لبدء الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والذي يقام هذا العام تحت شعار "فدا مصر ٢٠٢٤" بمشاركة الأطفال وكل فئات المجتمع بينهم طلبة الجامعات.

وتقيم وزارة الداخلية معرضًا ضخمًا لمركبات الشرطة بمشاركة كل المركبات الشرطية في كل القطاعات والإدارات، في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ72.

وتقام تلك الاحتفالية في أكاديمية الشرطة، برعاية وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والتي تأتي ضمن الاحتفالات بذكرى عيد الشرطة المصرية الموافق 25 يناير من كل عام تقديرًا لتضحيات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية ضد المحتل الإنجليزي.

اصطفاف المركبات في ميدان الأكاديمية

اصطفاف المركبات في ميدان الأكاديمية

اصطفاف المركبات في ميدان الأكاديمية

اصطفاف المركبات في ميدان الأكاديمية