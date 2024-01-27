"الاقتصاد الوطنى خط أحمر".. كيف واجهت الداخلية مزيفى العملات المحلية والأجنبية؟

تسعى أجهزة الأمن جاهدة للتصدي لمحاولات العناصر الإجرامية، المتخصصة في تزوير وتزييف العملات النقدية، سواء كانت أجنبية أو محلية، حيث يتم رصد تلك العناصر الإجرامية واتخاذ اللازم، كما تحرص أجهزة الأمن على مواجهة كل من يحاول تزوير العملات، نظرًا لما لها من تأثير على الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه عدة ضربات قاضية، وضبط العديد من العناصر المتخصصة في هذا الشأن، كالتالي:

عملات أجنبية مزورة في سمنود

تحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي مزورة خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود في محافظة الدقهلية، واكتشف العاملين بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالى 720 ورقة فئة 100 دولار.

وتم التحفظ على المودع وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عصابة تزوير العملات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط (شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (مبلغ مالى مُقلد) وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية مُقلدة عملات "محلية وأجنبية") وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالاشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 113 فرخ ورق يستخدم فى طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسمه "مزور" – سيارة مستأجرة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير"، لتسهيل انتقاله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تزوير عملات أجنبية في الجيزة

نجح قطاع الأمن العام فى ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تزوير العملات الأجنبية وترويجها في منطقة أكتوبر بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية تنسيقًا، ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة"، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).. تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.

ترويج العملات المزيفة على فيسبوك

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمين بالقاهرة، لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما مبلغ مالي مقلد، وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بقصد ترويجها.

ضبط المتهمين بترويج عملات مزيفة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية مقلدة، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي مقلد داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وتم ضبط الأخير، وبحوزته (3 جهاز طباعة كمبيوتر - جهاز سكانر - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة في تزييف العملات - عملات محلية وأجنبية مزورة).

وبمواجهة المتهم، أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالي الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يعد تزوير العملة هو جريمة خطيرة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد والأفراد.

وتبذل السلطات المصرية جهودًا كبيرة لمكافحة تزوير العملة، لكن من المهم أيضًا أن يكون الناس على دراية بمخاطر تزوير العملة وأن يتعلموا كيفية التعرف على العملات المزيفة.

ويستخدم المزورون في مصر تقنيات مختلفة لتزوير الدولار، بما في ذلك الطباعة، حيث تتم طباعة العملات المزيفة باستخدام طابعات عالية الجودة، وغالبًا ما يصعب تمييزها عن العملات الحقيقية.

كما يستعملون "النسخ"، حيث يتم نسخ العملات الحقيقية باستخدام ماسحات ضوئية وطابعات، وغالبًا ما تكون جودة العملات المنسوخة أقل من العملات المطبوعة.

يؤدي تزوير العملة إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والأفراد، حيث يمكن أن تؤدي العملات المزيفة إلى زيادة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ويمكن أن يؤدي تزوير العملة إلى فقدان الثقة في النظام النقدي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضلًا عن الخسائر المالية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد الذين يتلقون عملات مزيفة.

