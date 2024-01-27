السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اللواء طارق جمعة يكشف دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني" للواء دكتور طارق جمعة مهدي الباحث في مجال الإرهاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

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وركزت الندوة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدم قراءة تاريخية لبداياته والتطور الذي صاحب تقنياته، وكذلك تأثيراته على سوق العمل وتطوير الشركات وأكثر الوظائف التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي وكيفية مجابهة هذا التأثير الذى قد يستغرق وقتًا طويلًا وليس بالقصير كما يتوقع البعض.

وشدد اللواء طارق جمعة خلال الندوة على أن الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتي وتعريفاته وأسبابه، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب من خلال توظيف بعض الخوارزميات الخاصة برصد وتحليل الأفكار وكيفية صناعة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من الدول الكبرى.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي.

الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني اللواء دكتور طارق جمعة بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي مجال الإرهاب الإلكتروني الذكاء الاصطناعي

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