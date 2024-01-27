ضبط 7 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم السبت، 7 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقتي النزهة وبولاق أبو العلا.

وأفادت التحريات، بأن 3 متهمين: صاحب شركة، وسائق، ومندوب مبيعات، جرى ضبطهم وبحوتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حسبما ورد في بيانٍ رسمي لوزارة الداخلية.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون، حسب البيان، بتعاملهم مع 4 أشخاص مصادر للنقد الأجنبي، أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا في القاهرة وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بما نٌسب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.