ضبط عصابة سرقة أعمدة الإنارة في أسوان

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام 4 أشخاص أحدهم خفير خاص بشركة للمقاولات والمعين لحراسة مخزن لتجميع أعمدة الإنارة والكائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو له معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو بسرقة بعض الأعمدة من داخل المخزن حراسة الخفير الخاص والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز حال استقلالهم سيارة نصف نقل ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم 5 أعمدة كهرباء «إحلال» بمشتملاتهم مختلفة الأحجام وزنوا 1 طن- 3 كنات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق وبمساعدة الخفير الخاص وأضافوا أنهم كانوا في طريقهم لبيع تلك المضبوطات بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.