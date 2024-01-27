السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين سرقا مشغولات ذهبية من شقة في التجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بكمبوند في التجمع الأول.

وأفادت التحريات بأن المتهم الأول من محافظة الفيوم، وأنه خلال تواجده بـ القاهرة توجه إلى منطقة التجمع الأول وتسلق سور أحد الكمبوندات، وسرق مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من داخل شقة.

وبمواجهته، اعترف بأنه أخفى المسروقات لدى أحد زملائه من نفس البلد مقيم بـ القاهرة، وألقى القبض على المتهم الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

اجهزة الامن عاطلين مشغولات ذهبية التجمع الاول محافظة الفيوم منطقة التجمع الأول

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