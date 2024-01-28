الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"احتفالية فدا مصر 2024".. الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم

الأطفال يحملون أعلام
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم

عبر الأطفال المشاركون في  احتفالية فدا مصر 2024 بأعياد الشرطة الـ72 عن سعادتهم، حيث رفعوا أعلام مصر واستمتعوا بالعروض المقدمة وسط بهجة وسعادة شديدة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد،  فعاليات معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤

 

وتستعرض فعاليات المعرض، أحداث التطورات التى شهدتها المنظومة الأمنية فى كافة مجالات العمل الشرطى وتطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين.

 

ويشارك فى حضور فعاليات المعرض اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من مساعدى وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة وممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
الأطفال يحملون أعلام مصر ويشاركون الشرطة احتفالاتهم
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