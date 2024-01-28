الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عصابة المخدرات بالمعصرة: "نبيع فى المقاهى والدواليب"

سجن
سجن

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، إلى أقوال متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على أصحاب المزاج العالي بمنطقة المعصرة.

واعترف المتهمون بالاتجار في المخدرات التخليقية من مخدر الإستروكس وأقراص الترامادول، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وذلك لرواجها وإقبال المدمنين عليها مما يمكنهما من تكوين ثروات مالية بطريقة غير مشروعة.

وأوضح المتهمون باتجارهم في المخدرات من خلال دواليب في المناطق الشعبية ومن خلال المقاهي الكافيهات بدائرة القسم.

وكانت أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي، وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

ونجحت مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول".

حلوان المواد المخدرة منطقة المعصرة المزاج العالي المناطق الشعبية

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