"احتفالية فدا مصر 2024".. خيالة الشرطة تشارك في عروض مهارة اصطياد الأهداف

شاركت خيالة الشرطة في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية لمعرض مركبات الشرطة تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤ احتفالا بأعياد الشرطة الـ72، حيث قدمت عدد من العروض باستخدام الرمح لضرب الأهداف، والتي أظهرت مدى قدرتهم وبراعتهم في صيد أهدافهم بمنتهى القوة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤

وتستعرض فعاليات المعرض، أحداث التطورات التى شهدتها المنظومة الأمنية فى كافة مجالات العمل الشرطى وتطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين.

ويشارك فى حضور فعاليات المعرض اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من مساعدى وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة وممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

احتفالية فدا مصر 2024

احتفالية فدا مصر 2024

احتفالية فدا مصر 2024

احتفالية فدا مصر 2024

احتفالية فدا مصر 2024

احتفالية فدا مصر 2024