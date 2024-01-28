رئيس أكاديمية الشرطة: المعركة لم تنتهِ وعلينا مواجهتها بالوعى

قال اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في احتفالية معرض مركبات الشرطة التي أقيمت تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤، احتفالًا بعيد الشرطة الـ٧٢، إن معركة مصر لن تنتهي.

وأضاف أن مواجهة هذه الحرب تحتاج وعيًا وثقافة، ويجب أن نعي كل ما يدور حولنا، مؤكدًا أنها معركة كبيرة تحتاج أن نكون جميعًا على قدر المسئولية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤.

وتشهد فعاليات معرض المعدات أحدث التطورات التي شهدتها المنظومة الأمنية فى كل مجالات العمل الشرطى وتطوير الخدمات الجماهيرية، واستحداث خدمات جديدة لتيسير على المواطنين.

ويشارك في حضور فعاليات المعرض اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من مساعدى وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.