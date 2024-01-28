احتفالية "فدا مصر 2024".. طلاب الشرطة ينفذون عروض النزول من الجبال

نفذ طلبة كلية الشرطة عددًا من أعمال التسلق والنزول من على الجبال الخطرة في أرض الميدان بكلية الشرطة، خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية لمعرض مركبات الشرطة تحت شعار "فدا مصر ٢٠٢٤" احتفالاً بأعياد الشرطة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض التجهيزات والمعدات في أرض العروض بأكاديمية الشرطة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 تحت شعار "فدا مصر ٢٠٢٤".

ويشهد معرض المعدات تطورات شهدتها المنظومة الأمنية في جميع مجالات العمل الشرطي وتطوير الخدمات الجماهيرية وإضافة خدمات جديدة لتسهيل حياة المواطنين.

ويشارك في حضور فاعليات المعرض اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

طلاب الشرطة ينفذون عروض النزول من الجبال

طلاب الشرطة ينفذون عروض النزول من الجبال

طلاب الشرطة ينفذون عروض النزول من الجبال

طلاب الشرطة ينفذون عروض النزول من الجبال