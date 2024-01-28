فدا مصر 2024.. طلبة الشرطة يقدمون عروضًا قتالية في عرض المركبات

قدم طلبة كلية الشرطة عروضًا قتالية نكشف مدى كفاءتهم القتالية مرددين هتافات شرطة فداء مصر في احتفالية عرض مركبات الشرطة تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤ احتفالًا بأعياد الشرطة.

وانطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 تحت شعار فدا مصر ٢٠٢٤.

وتشهد فعاليات معرض المعدات أحداث التطورات التي شهدتها المنظومة الأمنية في كافة مجالات العمل الشرطي وتطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث خدمات جديدة لتيسير على المواطنين.

ويشارك في حضور فعاليات المعرض اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة

احتفالية عرض مركبات الشرطة