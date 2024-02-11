الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، اليوم الأحد، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، بعدما ضبط بحوزتهم عملات محلية وأجنبية فى مطار القاهرة.

تم ضبط 4 أشخاص أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.

بمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة فتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

مطار القاهرة عملات محلية عملات محلية وأجنبية محكمة النزهة

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