السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أبويا كان بياخد فلوسى".. تفاصيل قتل سائق توك توك والده فى النزهة

حبس
حبس

كشفت تحريات المباحث عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل على يد ابنه بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث أدلى الشاب المتهم بطعن والده بسكين مطبخ وتسليم نفسه لقسم شرطة النزهة باعترافات لرجال الشرطة.

وأفاد المتهم بأنه يعمل سائق توك توك ليساعد والده في الإنفاق على الأسرة، لكن والده يطلب منه الأموال باستمرار.

وأضاف المتهم أن والده يعمل في فرن، لكن أجرته لا تكفي، وكان يحاول الحصول على أمواله وحاول عدة مرات عدم إعطاء المال للأب، لكنه كان دائم افتعال المشكلات.

وفى يوم الواقعة طلب منه مبلغا ماليا ونشبت مشادة كلامية، فقام باستلال سكين وطعنه وتوجه لقسم الشرطة حاملا السلاح وسلم نفسه لضباط الشرطة.

تفاصيل جديدة مقتل عامل يد نجله النزهة طعن والده

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