الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن سقط من الطابق الخامس فى النزهة

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه، بسبب سقوطه من الطابق الخامس في شارع جوزيف تيتو بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 البداية، بتلقي وحدة المباحث بديوان عام قسم النزهة أول بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط شاب من الطابق الخامس، وعلى الفور انتقلت فوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة شاب يُدعى "محمود.ا"، إثر سقوطه من الطابق الخامس.

كانت قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيًا بمحيط الجثة، انتظارًا لوصول النيابة العامة، والمعاينة، لتحديد سبب الوفاة، وسط توجيهات من رئيس مباحث السلام بمناقشة الجيران، وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث.

مواطن النزهة الجديدة عدم وجود شبهة جنائية النيابة تحريات المباحث

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