الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة فى حادث إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بأطفيح

إصابة 3 أشخاص
إصابة 3 أشخاص

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في أطفيح.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بالاستعلام بالحالة الصحية عن المصابين للاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة، بوجود مصادمة وإصابة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انقلاب  وأسفر الحادث  عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة الجيزة حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي أطفيح الاستعلام بالحالة الصحية

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