الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس مع سيارة، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل بوابة الرسوم اتجاه القاهرة.

 نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ وكسور بأنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق

الأجهزة الأمنية المنيا الطريق الصحراوي القاهرة الحماية المدنية

مواد متعلقة

الميكروباص والتوك توك طاروا.. شهود عيان يروون لحظات الرعب فى حادث عزبة النخل

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"