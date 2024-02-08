مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس مع سيارة، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل بوابة الرسوم اتجاه القاهرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ وكسور بأنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق