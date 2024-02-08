الميكروباص والتوك توك طاروا.. شهود عيان يروون لحظات الرعب فى حادث عزبة النخل

كشف شهود عيان لحظات الرعب التي أصابت المواطنين وقائدي السيارات في أثناء سقوط توك توك وميكروباص من أعلى كوبري عزبة النخل بعدما أطاحت بهما سيارة نصف نقل من الحاجز الحديدي، وأسفر الحادث عن مصرع مسنة.

وأضاف شهود العيان أن الحادث وقع بسبب السير عكس الاتجاه والسرعة الزائدة، وأن التوك توك والميكروباص اللذين سقطا من أعلى الكوبري كانا يسيران في الاتجاه المعاكس من أعلى الكوبري، إضافة للسرعة الجنوبية للسيارة نصف النقل.

وتسببت سيارة نصف نقل في اصطدام «توك توك» بميكروباص وتخطيهما الحاجز الحديدي وسقوطهما من أعلى كوبري عزبة النخل الشرقية، وظل الميكروباص معلقا على جانب الكوبري إلى أن سقط فوق «التوك توك».

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة ميكروباص و«توك توك» من أعلى كوبري عزبة النخل الشرقية ومصرع مسنة في الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المرج مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة مسنة تم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم رفع آثار الحادث لتسيير الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وتولت النيابة مباشرة التحقيقات وجار ضبط السيارة المتسببة في الحادث.